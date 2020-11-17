В Ярославской области вынесли приговор по делу об убийстве настоятеля монастыря

Ярославский областной суд вынес приговор в отношении 32-летнего уроженца Владивостока по уголовному делу об убийстве настоятеля монастыря.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Установлено, что в 2012—2013 годах мужчина жил в качестве трудника в Свято-Троицком Даниловом мужском монастыре в городе Переславле-Залесском.

В июле 2016 года он проник в монастырь и нанёс его настоятелю множественные удары ножом. Пострадавший скончался на месте. Злоумышленник похитил из кельи 1,1 млн рублей, передаёт телеканал «360».

«Следует отметить, что причастность гражданина к данному преступлению установлена после его осуждения за совершение аналогичного деяния», — заявили в Генпрокуратуре.

В августе 2018 года Красногорский городской суд Московской области приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Во время отбывания наказания были изъяты образцы ДНК, на основании которых через федеральную базу данных удалось установить его причастность к убийству священника.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в надзорном ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.