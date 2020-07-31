ГП утвердила обвинение по факту убийства священника под Ярославлем

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемого в убийстве настоятеля монастыря в Ярославской области игумена Даниила в 2016 году.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Авдеева, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство») и пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК России («Разбой»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший сотрудник монастыря Авдеев 7 июня 2016 года нанёс игумену Даниилу более 25 ударов ножом в голову, шею и туловище, от которых потерпевший скончался.

Прокуроры направили уголовное дело в Ярославский областной суд для рассмотрения по существу.

В июле 2016 года уголовное дело об убийстве игумена Даниила, настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском, было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.