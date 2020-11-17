В Удмуртии открыли горячую линию для участников долевого строительства
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дольщики могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств, включения в договоры долевого участия условий, ущемляющих права потребителей, и других нарушениях при долевом строительстве.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.