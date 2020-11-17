В Удмуртии открыли горячую линию для участников долевого строительства

Прокуратура Удмуртии открыла специальную телефонную линию по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дольщики могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств, включения в договоры долевого участия условий, ущемляющих права потребителей, и других нарушениях при долевом строительстве.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.