В Ижевске состоялась благотворительная акция «Белый цветок»

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В Ижевске 11,5 тыс. белых цветков за пять дней сделали своими руками школьники в рамках благотворительной акции «Белый цветок».
В Ижевске состоялась благотворительная акция «Белый цветок»
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

На прошлой неделе в образовательных учреждениях города, молодёжных центрах и школах искусств прошли мастер-классы по созданию поделок.

Цель акции «Белый цветок» — сбор средств для помощи четырём детям, которым необходимо специализированное медицинское оборудование.

Как ранее сообщало издание «Новый Севастополь», в Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» приглашают принять участие в ежегодной выставке «Добрых рук мастерство», приуроченной к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

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