Прокуратура: военный самолёт Бангладеш аварийно сел в Хабаровске

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что военный самолёт Республики Бангладеш дважды совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска.

«Воздушное судно Вооружённых сил Республики Бангладеш 5 ноября 2020 года произвело аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Сегодня, после проведения ремонтных работ, судно должно было следовать по маршруту, однако при взлёте не закрылась правая стойка шасси, поэтому произведена аварийная посадка», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в новосибирском аэропорту вынужденно приземлился грузовой самолёт Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр».

Как сообщалось ранее, в Новосибирске из-за проблем с двигателем вынужденно сел Ан-124.