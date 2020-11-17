Прокуратура: военный самолёт Бангладеш аварийно сел в Хабаровске
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«Воздушное судно Вооружённых сил Республики Бангладеш 5 ноября 2020 года произвело аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Сегодня, после проведения ремонтных работ, судно должно было следовать по маршруту, однако при взлёте не закрылась правая стойка шасси, поэтому произведена аварийная посадка», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в новосибирском аэропорту вынужденно приземлился грузовой самолёт Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр».
Как сообщалось ранее, в Новосибирске из-за проблем с двигателем вынужденно сел Ан-124.