Московский центр «Моя карьера» приглашает студентов на онлайн-встречи

Столичный центр занятости «Моя карьера» организует онлайн-встречи для студентов, на которых можно узнать об актуальных вакансиях, а также пообщаться с карьерными консультантами.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Первая дистанционная сессия со специалистами центра прошла в начале ноября. В ней приняли участие более 30 студентов Академии социального управления. В ближайшее время запланировано ещё 20 сессий», — говорится в сообщении.

За каждым студентом после встречи закрепляется личный помощник, сопровождающий соискателя в процессе поиска работы до непосредственного трудоустройства.

Как сообщала ранее газета «Известия», работодатели в России готовы платить на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме, заявили в аналитическом центре «Авито Работа».