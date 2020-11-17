Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве
- АГН «Москва»
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Как сообщает РИА Новости, заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности не назначена.
В пресс-службе компании сообщили, что денежный поток компании в условиях пандемии не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.
Там добавили, что ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о закрывшихся кафе и ресторанах из-за ограничительных мер, введённых в связи коронавирусной инфекцией COVID-19.