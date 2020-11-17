Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве сети книжных магазинов «Республика», основным владельцем которой является бизнесмен Вадим Дымов.
Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Как сообщает РИА Новости, заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности не назначена.

В пресс-службе компании сообщили, что денежный поток компании в условиях пандемии не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.

Там добавили, что ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о закрывшихся кафе и ресторанах из-за ограничительных мер, введённых в связи коронавирусной инфекцией COVID-19.

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