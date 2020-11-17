Губернатор Еврейской автономной области выздоровел от коронавируса

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса, он снова работает в очном режиме, сообщили в региональном правительстве.

«Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса и снова руководит регионом в очном режиме», — заявили там.

Губернатор дал распоряжение незамедлительно обеспечить 20-процентный резерв больничных коек для больных коронавирусом, а при нехватке машин скорой помощи использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти, уточнили в правительстве.

13 ноября стало известно, что у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина подтвердилась коронавирусная инфекция.