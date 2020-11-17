Губернатор Еврейской автономной области выздоровел от коронавируса

Короткая ссылка
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса, он снова работает в очном режиме, сообщили в региональном правительстве.
Губернатор Еврейской автономной области выздоровел от коронавируса
  • globallookpress.com

«Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса и снова руководит регионом в очном режиме», — заявили там.

Губернатор дал распоряжение незамедлительно обеспечить 20-процентный резерв больничных коек для больных коронавирусом, а при нехватке машин скорой помощи использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти, уточнили в правительстве.

13 ноября стало известно, что у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина подтвердилась коронавирусная инфекция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить