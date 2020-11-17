Вездеход затонул на реке на Чукотке

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На Чукотке при переходе водной преграды затонул вездеход, его водитель, по предварительным данным, погиб, сообщили в региональном МЧС.
Вездеход затонул на реке на Чукотке
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, трое жителей посёлка Беринговский рассказали, что выехали на вездеходе МТЛБ из населённого пункта для рыбалки.

«При переходе водной преграды (р. Глубокая) вездеход затонул. Со слов потерпевших, в нём находилось четыре человека, трём пассажирам удалось спастись, водитель вездехода, предположительно, погиб», — отметили в МЧС.

На место происшествия направилась поисково-спасательная группа.

Ранее камчатские следователи возбудили уголовное дело после того, как два ребёнка провалились под лёд на реке Тылге и погибли.

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