После гибели двух детей на Камчатке возбуждено дело
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Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
«По версии следствия, в дневное время 4 ноября двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения совместно со своими малолетними друзьями отправились на прогулку на берег реки Тылгы в селе Хаилино Олюторского района, где стали бросать камни на неокрепший лёд реки. В дальнейшем потерпевшие вышли на лёд и стали по нему прыгать, желая разбить, в результате чего мальчики провалились в воду и стали тонуть», — сообщили в Следственном комитете.
Ранее следователи начали проверку по факту гибели двух детей.