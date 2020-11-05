После гибели двух детей на Камчатке возбуждено дело

Камчатские следователи возбудили уголовное дело после того, как два ребёнка провалились под лёд на реке Тылге и погибли.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«По версии следствия, в дневное время 4 ноября двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения совместно со своими малолетними друзьями отправились на прогулку на берег реки Тылгы в селе Хаилино Олюторского района, где стали бросать камни на неокрепший лёд реки. В дальнейшем потерпевшие вышли на лёд и стали по нему прыгать, желая разбить, в результате чего мальчики провалились в воду и стали тонуть», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее следователи начали проверку по факту гибели двух детей.