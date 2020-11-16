В горах Крыма спасли туристов с детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Спасатели прибыли к подножью горы Аю-Даг и в пешем порядке приступили к поисковым работам. С туристами была мобильная связь, и они дали информацию о своём приблизительном местонахождении», — заявили в ведомстве.
Туристов нашли в районе мыса Монастырского. Медицинская помощь не потребовалась.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.