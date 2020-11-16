Два теплохода столкнулись на Дону

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В Ростовской области на Дону столкнулись два теплохода, проводится проверка.
Два теплохода столкнулись на Дону
  • РИА Новости

«Организована доследственная проверка по факту навала теплохода в акватории реки Дон», — приводит РИА Новости сообщение Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, теплоход «Волга-4007» навалился на теплоход «Междуреченск», в результате чего суда получили повреждения корпусов.

Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

Ранее сообщалось, что теплоход и баржа с мазутом, принадлежащие компании из Санкт-Петербурга, сели на мель на реке Волге в Нижегородской области. Транспортная прокуратура организовала проверку.

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