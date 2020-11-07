Теплоход и баржа с мазутом сели на мель на Волге

Теплоход и баржа с мазутом, принадлежащие компании из Санкт-Петербурга, сели на мель на реке Волга в Нижегородской области. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Об этом информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«В пятницу, 6 ноября, в 21.40 теплоход «Евростар-1» в составе с наливной баржей с мазутом, принадлежащие ООО «Контур СПб» (Санкт-Петербург), вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга на Георгиевском перекате между Сормово и Балахной», — заявили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива груза и нефтепродуктов не выявлено.

Нижегородская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях. По итогам проверку в случае наличия оснований будут приняты меры реагирования.

В октябре в Подмосковье экскурсионный теплоход сел на мель.