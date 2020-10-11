В Подмосковье экскурсионный теплоход сел на мель

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Экскурсионный теплоход, следовавший по Оке по маршруту Муром — Москва, из-за каменистого препятствия получил пробоину носовой части и сел на мель в Луховицком районе Подмосковья.
В Подмосковье экскурсионный теплоход сел на мель
  • © ГУ МЧС России по Московской области

Отмечается, что на борту находились 78 пассажиров и 41 член экипажа. По данным прокуратуры, никто не пострадал. Для вывоза пассажиров организовали автобусы.

«Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пробоиной носовой части двухпалубного пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области», — заявили в прокуратуре.

На место инцидента выехал рязанский транспортный прокурор.

Ранее СК начал проверку по факту затопления двух лодок в Красноярском крае.

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