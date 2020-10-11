СК начал проверку по факту затопления двух лодок в Красноярском крае

Следственный комитет организовал проверку по факту затопления двух лодок в заливе Каменка Красноярского водохранилища. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным СК, лодки перевернулись из-за сильных волн.

Всего на лодках находились шесть человек, пятеро из них спаслись, один погиб.

«По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка», — заявили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что рыбаки обнаружили выжившего и рядом с ним — тело погибшего на берегу в 70—80 км выше плотины Красноярской ГЭС.