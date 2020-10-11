В Красноярском крае перевернулись и затонули две лодки

В районе залива Каменка на Красноярском водохранилище две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в пятницу, 9 октября, один человек погиб. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

«9 октября, ориентировочно в 20:00 (16:00 мск. — RT ) произошло опрокидывание двух лодок «Прогресс» в районе залива Каменка, в которых находилось 6 человек, из них: 1 человек спасён, 1 человек погиб», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что судьба ещё четырёх людей пока неизвестна.

По данным пресс-службы ведомства, рыбаки обнаружили человека и с ним — погибшего на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС.

В МЧС России сообщили, что в результате пожара в частной наркологической клинике в Красноярске погибли четыре человека.