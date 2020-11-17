Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы на Урале
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«Асбестовский городской суд арестовал обвиняемого А. Осипова. Под стражей мужчина будет находиться по 12 января 2021 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого.
По данным следствия, днём 12 ноября мужчина встретил девочку на улице и пригласил к себе домой, где позднее задушил её.