Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы на Урале

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Асбесте Свердловской области.

«Асбестовский городской суд арестовал обвиняемого А. Осипова. Под стражей мужчина будет находиться по 12 января 2021 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого.

По данным следствия, днём 12 ноября мужчина встретил девочку на улице и пригласил к себе домой, где позднее задушил её.