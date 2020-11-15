На Урале задержан подозреваемый в убийстве школьницы

В Свердловской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

«В рамках расследования уголовного дела установлен и задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки», — цитирует РИА Новости сообщение СУ СК по региону.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания.

Согласно версии следствия, днём 12 ноября мужчина встретил девочку на улице и пригласил к себе домой.

Там он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил её.

Ранее в Москве прокуратура организовала проверку по факту причинения мужчиной травм 12-летней девочке, с которой у его дочери произошёл конфликт.