На Урале задержан подозреваемый в убийстве школьницы

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В Свердловской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.
На Урале задержан подозреваемый в убийстве школьницы
  • РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела установлен и задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки», — цитирует РИА Новости сообщение СУ СК по региону.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания.

Согласно версии следствия, днём 12 ноября мужчина встретил девочку на улице и пригласил к себе домой. 

Там он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил её.

Ранее в Москве прокуратура организовала проверку по факту причинения мужчиной травм 12-летней девочке, с которой у его дочери произошёл конфликт.

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