В Москве мужчина избил 12-летнюю девочку
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба столичного надзорного ведомства.
По предварительным данным, 6 ноября мужчина на Бауманской улице подошёл к группе несовершеннолетних, среди которых была девочка 2008 года рождения.
«Он схватил ребёнка за волосы, закинув себе на спину, и бросил её на землю», — сообщили в прокуратуре.
Девочка обратилась в медицинское учреждение, у неё диагностировали телесные повреждения.
«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечен надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой органами полиции», — заявили в прокуратуре.
В августе в Свердловской области четырёх подростков, избивших девочку и заснявших свои действия на видео, поместили в центр временного содержания.