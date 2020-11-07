В Москве мужчина избил 12-летнюю девочку

В Москве прокуратура организовала проверку по факту причинения мужчиной травм 12-летней девочке, с которой у его дочери произошёл конфликт.

Об этом информирует пресс-служба столичного надзорного ведомства.

По предварительным данным, 6 ноября мужчина на Бауманской улице подошёл к группе несовершеннолетних, среди которых была девочка 2008 года рождения.

«Он схватил ребёнка за волосы, закинув себе на спину, и бросил её на землю», — сообщили в прокуратуре.

Девочка обратилась в медицинское учреждение, у неё диагностировали телесные повреждения.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечен надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой органами полиции», — заявили в прокуратуре.

В августе в Свердловской области четырёх подростков, избивших девочку и заснявших свои действия на видео, поместили в центр временного содержания.