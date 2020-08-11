В Свердловской области наказали подростков, избивших девочку

В Свердловской области четырёх подростков, избивших девочку и заснявших свои действия на видео, поместили в центр временного содержания.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых.

«Две девочки и два мальчика помещены в центр временного содержания подростков в Нижнем Тагиле сроком на 48 часов. По факту избиения в отношении четырёх фигурантов истории представители МВД выступили с ходатайством о продлении содержания в центре до 30 суток», — заявил Горелых.

По его словам, если судья согласится с доводами, то подростков оставят в учреждении до окончания указанного срока.

Инцидент произошёл 22 июля в Красноуральске. Причиной стали высказывания в соцсетях. Участников поставили на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. Против родителей возбудили административное производство за ненадлежащее воспитание детей.

Ранее rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростове-на-Дону организовали проверку сообщений о кидавшихся камнями подростках.