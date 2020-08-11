В Свердловской области наказали подростков, избивших девочку
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых.
«Две девочки и два мальчика помещены в центр временного содержания подростков в Нижнем Тагиле сроком на 48 часов. По факту избиения в отношении четырёх фигурантов истории представители МВД выступили с ходатайством о продлении содержания в центре до 30 суток», — заявил Горелых.
По его словам, если судья согласится с доводами, то подростков оставят в учреждении до окончания указанного срока.
Инцидент произошёл 22 июля в Красноуральске. Причиной стали высказывания в соцсетях. Участников поставили на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. Против родителей возбудили административное производство за ненадлежащее воспитание детей.
Ранее rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростове-на-Дону организовали проверку сообщений о кидавшихся камнями подростках.