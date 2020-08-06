В Ростове-на-Дону проводят проверку сообщений о кидавшихся камнями подростках

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В Ростове-на-Дону начата доследственная проверка по факту инцидента, в котором пострадала пожилая женщина — её закидали камнями дети.
В Ростове-на-Дону проводят проверку сообщений о кидавшихся камнями подростках
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный УСКР.

В соцсетях горожане пожаловались на подростков на проспекте Стачки, которые бегали возле машин и кидались друг в друга камнями, попадая в транспорт. Им сделала замечание пожилая женщина, после чего дети и её закидали камнями.

«Все обстоятельства произошедшего будут устанавливаться», — уточнили в Следственном комитете.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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