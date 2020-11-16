Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове
- РИА Новости
«Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого — большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи», — приводит РИА Новости его слова.
При этом, по его словам, нынешние украинские власти не готовы пойти на такой шаг.
Ранее Никарагуа открыло почётное консульство в Крыму. Украинское правительство предложило ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства.