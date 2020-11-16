Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове

Короткая ссылка
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов предложил Украине рассмотреть возможность открытия в Крыму своего консульства.
Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове
  • РИА Новости

«Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого — большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи», — приводит РИА Новости его слова.

При этом, по его словам, нынешние украинские власти не готовы пойти на такой шаг. 

Ранее Никарагуа открыло почётное консульство в Крыму. Украинское правительство предложило ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить