В Карачаево-Черкесии перевели на дистанционное обучение старшеклассников

Учеников старших классов в Карачаево-Черкесии перевели на дистанционное обучение.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.

Смешанный формат обучения действует с 16 ноября.

«Ученики с первого по четвёртый классы, а также девятых и 11-х классов вернутся в школы в прежний режим обучения. При этом учащиеся пятых-восьмых и десятых классов продолжат обучение в дистанционном формате», — уточнили в оперштабе.

Студенты вузов и ссузов также перешли на удалёнку.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.