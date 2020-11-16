В Карачаево-Черкесии перевели на дистанционное обучение старшеклассников

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Учеников старших классов в Карачаево-Черкесии перевели на дистанционное обучение.
В Карачаево-Черкесии перевели на дистанционное обучение старшеклассников
  • © skynesher
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.

Смешанный формат обучения действует с 16 ноября.

«Ученики с первого по четвёртый классы, а также девятых и 11-х классов вернутся в школы в прежний режим обучения. При этом учащиеся пятых-восьмых и десятых классов продолжат обучение в дистанционном формате», — уточнили в оперштабе.

Студенты вузов и ссузов также перешли на удалёнку.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

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