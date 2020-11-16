Закрытие границ привело к сокращению контрабанды наркотиков в Россию

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Президент России Владимир Путин заявил, что закрытие границ привело к снижению контрабанды наркотиков в Россию.
Закрытие границ привело к сокращению контрабанды наркотиков в Россию
  • РИА Новости

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности России.

«Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года — не было бы счастья, да несчастье помогло — контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — сказал Путин.

Ранее Путин потребовал жёстко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом.

12 ноября во Владимирской области ФСБ пресекла деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупных размерах.

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