В Омской области проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре

Короткая ссылка
В Таврическом районе Омской области проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре.
В Омской области проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в посёлке Новоуральский. Там загорелся частный дом. Во время тушения было обнаружено тело 84-летнего мужчины. Его 49-летний сын госпитализирован.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать искра от неостывшей печной золы.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить