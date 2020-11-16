В Омской области проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре

В Таврическом районе Омской области проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в посёлке Новоуральский. Там загорелся частный дом. Во время тушения было обнаружено тело 84-летнего мужчины. Его 49-летний сын госпитализирован.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать искра от неостывшей печной золы.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело.