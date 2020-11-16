В Москве программу тестирования инноваций номинировали на премию World Summit Awards

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В Москве программу пилотного тестирования инновационных решений номинировали на участие в международном конкурсе инновационных и цифровых инициатив World Summit Awards 2020, который пройдёт в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу.
В Москве программу тестирования инноваций номинировали на премию World Summit Awards
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что международные эксперты признали программу лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами».

«Московская программа тестирования инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса. Он помогает предпринимателям испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Узнав мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, компания может существенно улучшить его показатели», — заявила Сергунина.

Программу пилотного тестирования инноваций реализует Агентство инноваций Москвы, созданное Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

Ранее председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков прокомментировал в беседе с Nation News сообщение о том, что российская столица оказалась в двадцатке городов Европы, которые являются наиболее перспективными для инвестиции в технологии, инновации и стартапы. Как гласит рейтинг Tech Cities of the Future, Москва оказалась на 18-й позиции из 76.

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