Воробьёв призвал избежать закрытия Подмосковья из-за COVID-19
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«Вы видите, что некоторые регионы вынуждены практически закрываться. Наша задача — избежать этого сценария для того, чтобы предприятия, экономика работали», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Воробьёв заявил, что в регионе количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией будет увеличено до 19 тыс.
В понедельник, 16 ноября, стало известно, что в Подмосковье выявили 810 пациентов с коронавирусом.