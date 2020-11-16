Воробьёв призвал избежать закрытия Подмосковья из-за COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что главная задача властей Подмосковья заключается в том, чтобы не допустить закрытия региона из-за коронавируса.

«Вы видите, что некоторые регионы вынуждены практически закрываться. Наша задача — избежать этого сценария для того, чтобы предприятия, экономика работали», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Воробьёв заявил, что в регионе количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией будет увеличено до 19 тыс.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что в Подмосковье выявили 810 пациентов с коронавирусом.