Воробьёв призвал избежать закрытия Подмосковья из-за COVID-19

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что главная задача властей Подмосковья заключается в том, чтобы не допустить закрытия региона из-за коронавируса.
Воробьёв призвал избежать закрытия Подмосковья из-за COVID-19
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Вы видите, что некоторые регионы вынуждены практически закрываться. Наша задача — избежать этого сценария для того, чтобы предприятия, экономика работали», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Воробьёв заявил, что в регионе количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией будет увеличено до 19 тыс.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что в Подмосковье выявили 810 пациентов с коронавирусом.

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