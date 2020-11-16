В России более 900 рестораторов присоединились к противовирусному флешмобу
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Предприниматели размещают в соцсетях обращения к клиентам, в которых просят использовать средства индивидуальной защиты при посещении заведений.
По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, москвичи также стали более внимательно относиться к вопросу соблюдения дистанции и ношения масок.
«Это напоминает о важности ношения масок и перчаток как сотрудникам, так и посетителям и позволяет защитить их от заражения коронавирусной инфекцией», — поделился Данчиков.
Ранее заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская в беседе с URA.RU рассказала, что во время пандемии не стоит посещать торговые центры, фуд-корты, дискотеки, бары и рестораны.