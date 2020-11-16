В России более 900 рестораторов присоединились к противовирусному флешмобу

Более 900 рестораторов России присоединились к флешмобу #наденьужеэтумаску. Акция стартовала 5 ноября в социальных сетях.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Предприниматели размещают в соцсетях обращения к клиентам, в которых просят использовать средства индивидуальной защиты при посещении заведений.

По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, москвичи также стали более внимательно относиться к вопросу соблюдения дистанции и ношения масок.

«Это напоминает о важности ношения масок и перчаток как сотрудникам, так и посетителям и позволяет защитить их от заражения коронавирусной инфекцией», — поделился Данчиков.

Ранее заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская в беседе с URA.RU рассказала, что во время пандемии не стоит посещать торговые центры, фуд-корты, дискотеки, бары и рестораны.