В России более 900 рестораторов присоединились к противовирусному флешмобу

Короткая ссылка
Более 900 рестораторов России присоединились к флешмобу #наденьужеэтумаску. Акция стартовала 5 ноября в социальных сетях.
В России более 900 рестораторов присоединились к противовирусному флешмобу
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Предприниматели размещают в соцсетях обращения к клиентам, в которых просят использовать средства индивидуальной защиты при посещении заведений.

По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, москвичи также стали более внимательно относиться к вопросу соблюдения дистанции и ношения масок.

«Это напоминает о важности ношения масок и перчаток как сотрудникам, так и посетителям и позволяет защитить их от заражения коронавирусной инфекцией», — поделился Данчиков.

Ранее заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская в беседе с URA.RU рассказала, что во время пандемии не стоит посещать торговые центры, фуд-корты, дискотеки, бары и рестораны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить