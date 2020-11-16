Бывших заключённых воронежской колонии осудили за подготовку терактов

Бывшие заключённые колонии №3 Воронежской области получили сроки от восьми с половиной до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов. Об этом сообщает ФСБ.

По данным ведомства, Руслан Бугаков, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов основали в колонии террористическое сообщество.

«Доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключённых, освобождающихся в 2019—2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов», — приводит РИА Новости сообщение.

В частности, они планировали совершить подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже и посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии, проинформировали в спецслужбе.

В пятницу, 13 ноября, Второй западный окружной военный суд вынес им приговор.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что за год в Центральной России предотвратили пять терактов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей.