Бывших заключённых воронежской колонии осудили за подготовку терактов

Короткая ссылка
Бывшие заключённые колонии №3 Воронежской области получили сроки от восьми с половиной до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов. Об этом сообщает ФСБ.

По данным ведомства, Руслан Бугаков, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов основали в колонии террористическое сообщество.

«Доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключённых, освобождающихся в 2019—2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов», — приводит РИА Новости сообщение.

В частности, они планировали совершить подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже и посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии, проинформировали в спецслужбе.

В пятницу, 13 ноября, Второй западный окружной военный суд вынес им приговор.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что за год в Центральной России предотвратили пять терактов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить