В Заполярье снимут запрет на проведение детских спортивных соревнований

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С 1 декабря в Мурманской области снимаются ограничения по проведению спортивных соревнований для детей по 11 базовым видам спорта.
В Заполярье снимут запрет на проведение детских спортивных соревнований
  • Pixabay

Как передаёт Nord-News, об этом рассказал губернатор региона Андрей Чибис.

«У нас много было обращений в соцсетях от родителей, чьи дети занимаются профессиональным спортом. Мы приняли решение для всех ребятишек, которые профессионально тренируются и получают соответствующие разряды, что с 1 декабря снимаем ограничения по проведению соревнований по 11 базовым видам спорта», — сказал он.

По словам главы региона, обязательным условием для этого будет соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, а также тестирование участников и организаторов соревнований на коронавирусную инфекцию.

Ранее профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» дала рекомендации по выбору кружков для детей.

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