Власти Москвы оценили траты на борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
«В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 11 млрд рублей, в том числе 10 млрд — это вакцинация... Уровень развития инфраструктуры, ресурсообеспечения и наша готовность к последующим эпизодам или периодам развития коронавирусной инфекции — она совершенно сегодня другая», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в нынешнем году столичный департамент потратил около 50 млрд рублей на мероприятия по борьбе с COVID-19. На эти деньги, в частности, было закуплено медицинское оборудование.
Ранее Хрипун заявил, что Москва полностью обеспечена лекарствами.