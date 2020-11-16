Власти Москвы оценили траты на борьбу с коронавирусом

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Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун рассказал о тратах на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти Москвы оценили траты на борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

«В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 11 млрд рублей, в том числе 10 млрд — это вакцинация... Уровень развития инфраструктуры, ресурсообеспечения и наша готовность к последующим эпизодам или периодам развития коронавирусной инфекции — она совершенно сегодня другая», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в нынешнем году столичный департамент потратил около 50 млрд рублей на мероприятия по борьбе с COVID-19. На эти деньги, в частности, было закуплено медицинское оборудование.

Ранее Хрипун заявил, что Москва полностью обеспечена лекарствами.

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