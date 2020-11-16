Более 110 тысяч человек остались без электричества в Дагестане
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Соответствующие данные содержатся в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) ведомства.
«16 ноября с 08:00 из-за неблагоприятных погодных условий по настоящее время происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях», — говорится в заявлении.
Отмечается, что без электроснабжения остаются бытовые потребители в Кумторкалинском и Хасавюртовском районах (около 113,8 тыс. человек).
Ранее зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила меры по решению проблемы массовых отключений электричества.