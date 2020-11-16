Более 110 тысяч человек остались без электричества в Дагестане

Минэнерго России сообщило, что 113,8 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий.

Соответствующие данные содержатся в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) ведомства.

«16 ноября с 08:00 из-за неблагоприятных погодных условий по настоящее время происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что без электроснабжения остаются бытовые потребители в Кумторкалинском и Хасавюртовском районах (около 113,8 тыс. человек).

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила меры по решению проблемы массовых отключений электричества.