В Госдуме предложили меры по решению проблемы массовых отключений электричества

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Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила меры по решению проблемы массовых отключений электричества.
В Госдуме предложили меры по решению проблемы массовых отключений электричества
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В письме председателю правительства России Михаилу Мишустину депутат сообщила, что в её адрес неоднократно поступали обращения руководителей муниципальных образований, связанные с несовершенством действующего порядка реализации проектов инвестпрограмм электроэнергетических компаний.

«Конечно, ветхие сети ремонтировать нужно. Но делать это следует в плановом порядке и в соответствии с разработанной и утверждённой инвестпрограммой, а не в критический момент, нарушая права наших граждан», — заявила Костенко.

Для решения вопроса эксперты ОНФ разработали проект постановления правительства, который позволит органам местного самоуправления принимать участие в подготовке инвестпрограмм. Авторы инициативы предлагают наделить муниципалитеты правом подготавливать соответствующие замечания.

Костенко выступает за то, чтобы внести поправку в постановление «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Ранее сообщалось, что Республика Тыва осталась без электричества из-за аварийного отключения.

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