Стали известны подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Командир и второй пилот самолёта Ан-124, который в пятницу, 13 ноября, совершил аварийную посадку в Новосибирске, сажали самолёт в ручном режиме, сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России Роман Глуховеров.

«Установлено, что непосредственно после взлёта воздушного судна у него отказал второй из четырёх двигателей, при этом обломками от двигателя был серьёзно повреждён фюзеляж самолёта. После этого отказали средства связи как внутренней, так и внешней на борту воздушного судна, а также все электронные системы», — цитирует РИА Новости Глуховерова.

По его словам, после этого командир самолёта принял решение о посадке на аэродроме взлёта, вместе со вторым пилотом совершили посадку, руководствуясь только визуальным наблюдением.

Никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в новосибирском аэропорту вынужденно приземлился грузовой самолёт Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр».