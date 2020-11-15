Четыре человека погибли при пожаре в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли четыре человека, в том числе один ребёнок.

Как сообщает региональное СУ СК России, пожар произошёл в частном жилом доме на Советской улице в селе Новомихайловка (Коченевский район Новосибирской области).

«При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четверых человек, в том числе одного ребёнка. Личности и возраст погибших устанавливаются», — отмечает следствие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее сообщалось, что семья из четырёх человек, в том числе ребёнок, погибла при пожаре в частном доме в Пласте (Челябинская область).