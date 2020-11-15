Врач рассказал о «серых зонах» тестов на коронавирус
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«Сомнительный результат —тот, который попадает в «серую зону» тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои «серые зоны», свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система», — цитирует РИА Новости Викулова.
Он уточнил, что если результат теста попадает в «серую зону», то он и не положительный, и не отрицательный.
Специалист подчеркнул, что повлиять на результаты теста может даже неправильная подготовка к нему.
Ранее вирусолог профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал данные о числе ошибочных тестов на коронавирус.