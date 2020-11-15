Врач рассказал о «серых зонах» тестов на коронавирус

Результат теста на коронавирус окажется сомнительным, если он попадёт в «серую зону» цифровых показателей, в которых работает тест-система. Об этом заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Георгий Викулов.

«Сомнительный результат —тот, который попадает в «серую зону» тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои «серые зоны», свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система», — цитирует РИА Новости Викулова.

Он уточнил, что если результат теста попадает в «серую зону», то он и не положительный, и не отрицательный.

Специалист подчеркнул, что повлиять на результаты теста может даже неправильная подготовка к нему.

Ранее вирусолог профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал данные о числе ошибочных тестов на коронавирус.