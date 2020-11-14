В Подмосковье после пожара в доме эвакуировали 80 человек

Из жилого дома в подмосковном Красноармейске эвакуировали 80 человек, в том числе 18 детей, из-за возгорания чердака и кровли. Об этом сообщили в МЧС.

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«80 человек эвакуировано, из них 18 детей», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. В 22:52 пожар был локализован на площади 1300 кв. м, в 23:34 объявлена ликвидация открытого горения. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил руководителям округа оказать необходимую помощь жителям дома, чьи квартиры пострадали в результате пожара. Ранее сообщалось, что в Красноармейске произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м на чердаке и кровле жилого дома.