В Подмосковье после пожара в доме эвакуировали 80 человек
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«80 человек эвакуировано, из них 18 детей», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В 22:52 пожар был локализован на площади 1300 кв. м, в 23:34 объявлена ликвидация открытого горения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил руководителям округа оказать необходимую помощь жителям дома, чьи квартиры пострадали в результате пожара.
Ранее сообщалось, что в Красноармейске произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м на чердаке и кровле жилого дома.