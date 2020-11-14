В Подмосковье загорелись чердак и кровля жилого дома

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В подмосковном Красноармейске произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м на чердаке и кровле жилого дома, сообщили в МЧС.
В Подмосковье загорелись чердак и кровля жилого дома
  • РИА Новости

«В 20:04 14 ноября поступило сообщение о пожаре по адресу Московская область, городской округ Красноармейск, улица Заречный тупик, дом 4... наблюдалось горение чердачного помещения и кровли жилого дома», — приводит сообщение РИА Новости.

На месте пожара работают 66 человек и 18 единиц техники, тушение продолжается.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В конце октября портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи в 17-этажном доме произошёл пожар.

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