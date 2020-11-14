Врач посоветовал больше молчать в общественных местах на фоне пандемии
- АГН «Москва»
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«Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске», — сказал он в беседе с Sputnik.
По его словам, если идёт разговор, а человек плохо слышит из-за маски и её приходится снять, то следует отойти друг от друга минимум на 1,5 м.
Кроме того, на выделение частиц влияют и эмоции человека, добавил специалист: чем громче и агрессивнее человек общается, «тем больше выделяется вирусных частиц».
«Формулировку «молчание — золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение», — подчеркнул Тимаков.
«Те люди, которые возмущаются, которые скандалят друг с другом из-за ношения масок, на самом деле делают только хуже», — сказал врач.
Ранее заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская рассказала, какие места не стоит посещать во время пандемии.