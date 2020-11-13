Почти четверть коек для пациентов с COVID-19 свободны в Подмосковье
- РИА Новости
«На утро было 22—23%, но выписка идёт целый день, поэтому к концу дня мы посмотрим», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что Московская область на следующей неделе получит тысячу вакцин от COVID-19, всего в регионе будет развёрнуто порядка 80 пунктов вакцинации от инфекции.
Воробьёв добавил, что власти Подмосковья порекомендуют компаниям не проводить новогодние корпоративы.
Ранее губернатор рассказал о способах поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.