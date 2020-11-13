Почти четверть коек для пациентов с COVID-19 свободны в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что около 22—23% коек для пациентов с коронавирусом свободно в регионе.

«На утро было 22—23%, но выписка идёт целый день, поэтому к концу дня мы посмотрим», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Московская область на следующей неделе получит тысячу вакцин от COVID-19, всего в регионе будет развёрнуто порядка 80 пунктов вакцинации от инфекции.

Воробьёв добавил, что власти Подмосковья порекомендуют компаниям не проводить новогодние корпоративы.

Ранее губернатор рассказал о способах поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.