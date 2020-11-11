Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке бизнеса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о способах поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360».

В первую очередь, по словам губернатора области, он подразумевает поддержку бизнесменов, привлечение инвесторов и создание рабочих мест.

«Здесь без участия федеральных и региональных властей сделать это будет сложно», — цитирует издание Воробьёва.

Он подчеркнул, что в условиях коронавируса основная задача — сделать правильные выводы и выстроить грамотную работу.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.