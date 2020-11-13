Мурашко рассказал об исследованиях вакцины центра Чумакова

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что, как ожидается, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 центра Чумакова будут завершены в середине декабря. 
Мурашко рассказал об исследованиях вакцины центра Чумакова
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас она проходит клинические исследования. Мы ожидаем, что в середине декабря они должны завершить и подать нам документы, чтобы оценить качество формируемого иммунитета», — сказал министр.

Также Мурашко заявил, что для оценки эффективности вакцин от коронавируса должно пройти время. 

«Мы видим, что более 90% эффективность, и не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа», — сказал он.

По его словам, это зависит не только от вакцины, но и от реакции иммунной системы пациента на введённый препарат.

26 октября в центре Чумакова заявили, что планируют в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от COVID-19.

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