В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
- РИА Новости
Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 192 военнослужащих. Общая численность выздоровевших... увеличилась до 15 035», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, общее число выздоровевших среди гражданского персонала увеличилось до 2035.
Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сделал прививку от COVID-19.