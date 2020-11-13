В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За прошедшие сутки 192 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 192 военнослужащих. Общая численность выздоровевших... увеличилась до 15 035», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общее число выздоровевших среди гражданского персонала увеличилось до 2035.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сделал прививку от COVID-19.