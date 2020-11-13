В Ленобласти рассказали о пилотном проекте по раздельному сбору мусора

В Ленинградской области рассказали о пилотном проекте по раздельному сбору мусора.

Об этом сообщает kp.ru.

С декабря проект по сортировке отходов стартует в трёх городах. Как ожидается, в Луге на базе уже имеющихся контейнерных площадок появится 28 пунктов раздельного сбора, в Кингисеппе — 39, в Ивангороде — 19.

«Основная задача пилотного проекта — протестировать спрос, логистику и понять финансовые затраты регионального оператора на организацию раздельного сбора. Мы должны быть уверены, что внедрение раздельного сбора не повлияет на существующие тарифы», — заявил глава регионального комитета по обращению с отходами Алексей Пименов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.