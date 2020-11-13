Ряд вузов в Нижегородской области перешли на дистанционный формат
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Об этом сообщает РИА «Время Н».
«Мы рекомендовали высшим и профессиональным образовательным организациям перейти на дистанционный режим работы по согласованию с учредителями», — сказал глава региона.
В частности, это ННГАСУ, НГСХА, консерватория имени Глинки, НГИЭУ, РАНХиГС и РГУП.
Остальные вузы продолжают работу в смешанном формате.
По словам Никитина, есть возможность использовать самые разные платформы и ресурсы, чтобы получить необходимые знания.
«Как только позволит ситуация, вернёмся к привычному формату», — добавил губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что Южно-Уральский госуниверситет переходит на дистанционное обучение.