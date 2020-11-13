Ряд вузов в Нижегородской области перешли на дистанционный формат

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Ряд вузов в Нижегородской области полностью перешли на дистанционный формат, заявил губернатор Глеб Никитин.
Ряд вузов в Нижегородской области перешли на дистанционный формат
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает РИА «Время Н».

«Мы рекомендовали высшим и профессиональным образовательным организациям перейти на дистанционный режим работы по согласованию с учредителями», — сказал глава региона.

В частности, это ННГАСУ, НГСХА, консерватория имени Глинки, НГИЭУ, РАНХиГС и РГУП.

Остальные вузы продолжают работу в смешанном формате.

По словам Никитина, есть возможность использовать самые разные платформы и ресурсы, чтобы получить необходимые знания.

«Как только позволит ситуация, вернёмся к привычному формату», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что Южно-Уральский госуниверситет переходит на дистанционное обучение.

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