Южно-Уральский госуниверситет переходит на дистанционное обучение

Южно-Уральский государственный университет в Челябинске переходит на дистанционное обучение с 16 ноября.

Об этом сообщает URA.RU.

«ЮУрГУ совместит два формата обучения. Согласно решению ректората ЮУрГУ, с 16 ноября в помещениях университета мы продолжим проводить занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения», — заявил проректор по учебной работе профессор Андрей Радионов.

По его словам, все лекции, а также семинары, которые можно проводить онлайн, будут организованы дистанционно.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.