Эксперт прокомментировал аварийную посадку Ан-124 в Новосибирске

Бывший лётный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник прокомментировал аварийную посадку Ан-124 в Новосибирске.

«Если два двигателя были в отказе, а экипаж выполнил посадку и остался жив, груз цел и самолёт отремонтируют, то они вообще молодцы, оценка «пять». А что выкатились — ну, надо смотреть, какие условия были», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, он не знает всех нюансов этой посадки, но всё равно оценивает положительно работу экипажа и командира.

Что касается причин инцидента, то их установит комиссия, добавил Сытник.

По предварительным данным, самолёт вылетел из аэропорта Толмачёво в 12:08 по местному времени и в 12:10 совершил аварийную посадку там же, а при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

На борту было 14 членов экипажа, пострадавших нет. У самолёта повреждены фюзеляж и двигатель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.