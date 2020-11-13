Мероприятия в честь годовщины контрнаступления под Сталинградом пройдут онлайн

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Мероприятия в честь 78-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом пройдут онлайн, заявили в пресс-службе мэрии Волгограда.
Мероприятия в честь годовщины контрнаступления под Сталинградом пройдут онлайн
  • Советский боец в Сталинграде держит в руках Красный флаг / © Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

В частности, 17 ноября жительница Кировского района Дэя Вразова поделится опытом поисковой работы в видеобеседе «Рассказы бабушки-поисковика», а 18 ноября состоится онлайн-встреча с директором музея истории Волго-Донского судоходного канала, режиссёром Валентиной Сороколетовой.

На 19 ноября запланирован час памяти «От живущих поклон вам, бойцы Сталинграда!».

В общей сложности состоится более 30 мероприятий, в том числе квесты, флешмобы, викторины.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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