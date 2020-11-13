Мероприятия в честь годовщины контрнаступления под Сталинградом пройдут онлайн
- Советский боец в Сталинграде держит в руках Красный флаг / © Музей-заповедник «Сталинградская битва»
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
В частности, 17 ноября жительница Кировского района Дэя Вразова поделится опытом поисковой работы в видеобеседе «Рассказы бабушки-поисковика», а 18 ноября состоится онлайн-встреча с директором музея истории Волго-Донского судоходного канала, режиссёром Валентиной Сороколетовой.
На 19 ноября запланирован час памяти «От живущих поклон вам, бойцы Сталинграда!».
В общей сложности состоится более 30 мероприятий, в том числе квесты, флешмобы, викторины.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.