Адвокат рассказала, как требовать возмещения морального вреда
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«Под моральным вредом понимают причинение человеку страданий — физических и нравственных. Они нарушают здоровье, привычный комфорт и жизненный уровень, вызывают переживания. Это понятие закреплено Гражданским кодексом и всё чаще используется в судебной практике», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, требование о компенсации можно подавать виде отдельного иска или сочетать с другими требованиями в одном иске.
Как уточнила Морозова, в заявлении нужно указать, кто именно причинил вред, при каких обстоятельствах, в чём выражается причинённый вред, привести доказательства.
«Суд рассматривает степень страданий с учётом фактических обстоятельств», — добавила она.
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