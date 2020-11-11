Юрист рассказала, что делать в случае проблем с услугами ЖКХ

Юрист Европейской юридической службы Ольга Гусева рассказала, что делать в случае проблем с услугами ЖКХ.

«Если есть проблемы с услугами ЖКХ, то нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Вызов нужно зафиксировать и сообщить своё имя и адрес. Если причина возникновения проблем неизвестна, то должна быть проведена проверка. Причём не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметила Гусева, с жильцом может быть согласовано и другое время, а по факту проверки необходимо составить акт.

По словам юриста, если из-за проблем с ЖКУ человек потерпел убытки или получил вред здоровью, то можно требовать возмещения.

«В ряде случаев можно требовать и возмещения морального вреда», — добавила она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с НСН прокомментировал предложение о полной компенсации платы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека.